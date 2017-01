Das Starterkit von Edimax sorgt für mehr Sicherheit (Foto: Edimax)

Der Netzwerkspezialist Edimax bringt das Sicherheitspaket »IC-5170SC« auf den Markt. Das Bundle besteht aus einer 180° WLAN Netzwerkkamera, drei verschiedenen Sensortypen – je ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und ein PIR- Bewegungsmelder – sowie zwei Tür- und Fensterkontakten.

Die Einbindung erfolgt nach Angabe von Edimax ganz einfach in drei Schritten über das heimische WLAN Netzwerk per kostenloser iOS & Android EdiLife App. Hierzu wird die WLAN-Kamera nach dem Download der App mit dem WLAN verbunden. Die Kamera ist kompatibel mit jedem WLAN-Router. Die batteriebetriebenen Sensoren verbinden sich automatisch zur USB-Funkeinheit an der Kamera. Die restlichen Schritte wie die weitere Einrichtung, die Einstellungen, die Fernüberwachung oder die Aktivierung von Push-Benachrichtigungen soll die EdiLife App übernehmen.

Die Netzwerkkamera des IC-5170SC hat nach Herstellerangaben einen größeren Blickwinkel als herkömmliche WLAN-Kameras. Mit dem 180° Panoramablick lassen sich etwa die Haustüre, Garage oder ein ganzer Raum ohne tote Winkel überwachen. Erkannte Bewegungen und Geräusche werden mit einem Kurzvideo erfasst und per Push-Benachrichtigung an das Smartphone gesendet.

Die Tür- und Fensterkontakte funken per 2,4RF Signal zu der Funkeinheit an der Kamera. Sie sind dadurch mit dem WLAN- Netzwerk verbunden und melden umgehend das Öffnen oder Schließen von Türen und Fenstern. Bei dem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR- Bewegungsmelder) handelt es sich um einen hochpräzisen Sensor, der durch Infrarotstrahlung Temperaturschwankungen erkennt, die aufgrund von Bewegungen verursacht werden. Der duale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor des Paketes informiert über das Klima in der direkten Umgebung. Der Sensor kann im Innenbereich problemlos überall eingesetzt werden, wo die Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit wichtig ist.