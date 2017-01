Flash-Fertigung bei Toshiba (Foto: Toshiba)

In einer Mitteilung an seine Investoren betont Toshiba, das Speicher-Business sei ein Kerngeschäftsbereich im Unternehmen, man untersuche allerdings die Möglichkeiten einer Abspaltung in eine eigene Firma – entschieden sei jedoch noch nichts. Damit reagiert der japanische Konzern auf Medienberichte, etwa auf dem Nachrichtenportal Nikkei Asian Review , denen zufolge die Sparte versilbert werden soll, um hohe Verluste im Atomgeschäft auszugleichen. Dort steht der noch immer an den Auswirkungen des Bilanzskandals leidende Hersteller vor milliardenschweren Abschreibungen beim Atomkraftwerkbauer CB&I Stone & Webster, den man vor gut einem Jahr übernommen hatte.

Den Berichten zufolge soll Western Digital daran interessiert sein, einen Anteil von 20 Prozent am Speichergeschäft von Toshiba für 200 bis 300 Milliarden Yen (umgerechnet 1,6 zwischen 2,4 Milliarden Euro) zu erwerben. Der Festplattenhersteller ist nach der Übernahme von Sandisk im vergangenen Jahr bereits mit Toshiba verbandelt: Die beiden Unternehmen betreiben in Yokkaichi gemeinsam eine Halbleiterfertigung, deren Flash-Chips sie jeweils in den eigenen Produkten verwenden. Wegen der großen Nachfragen nach Flash-Speichern wie SSDs ist die Sparte derzeit nicht nur die umsatzstärkste bei Toshiba, sondern auch die profitabelste – sie steuert den Löwenanteil zum Konzerngewinn bei.

Erst im vergangenen Jahr hatten Toshiba und Western Digital angekündigt, bis zu 13 Milliarden Dollar in die gemeinsamen Anlagen zu stecken, um zum weltweit zweitgrößten Produzenten für Flash-Speicherchips aufzusteigen.