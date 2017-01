(Foto: GKSD - Fotolia)

Der Cloud-Anbieter Box hat ein neues Partnerportal an den Start gebracht, das nicht mehr nur eine Anmeldung pro Reseller erlaubt. Künftig können die Partner mehrere Accounts für ihre Mitarbeiter anlegen, die nach dem Login personalisierte Oberflächen zu sehen bekommen. Über diese können sie beispielsweise schnell auf Preislisten und Marketingmaterialien oder die Trainings der »Box University« zugreifen. Zudem sollen sie in der Lage sein, schnell mit dem Channel Operations-Team des Herstellers in Kontakt zu treten.

Das neue Portal bietet auch überarbeitete Tracking-, Fakturierungs- und Berichtsfunktionen und soll die Unterstützung der Box-Partner deutlich verbessern. »Eine effektive Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist wichtig für unser Wachstum. Und der verbesserte Support durch das neue Portal ist ein wichtiger Schritt, unsere Beziehungen zu stärken und ein stabiles Partnernetzwerk aufzubauen«, sagte David Benjamin, der seit dem vergangenen Herbst die Europa-Geschäfte von Box leitet.