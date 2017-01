Beim Kauf ausgewählter Kupfer Switches legt D-Link einen PCIe Server Adapter obendrauf (Foto: D-Link)

Aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Geräten und Produktionsanlagen steigen die zu verarbeitenden Datenmengen im Business-Umfeld rasant. Dies wiederum kurbelt den Bedarf nach leistungsstarken Netzwerken an – und zwar nicht nur bei industriellen Großkonzernen, sondern auch bei kleinen und mittleren Unternehmen.

Um KMUs den Einstieg in die 10 Gigabit Technologie zu erleichtern, bietet D-Link Fachhändlern ab sofort eine Bundle Promo-Aktion an: Beim Kauf ausgewählter 10G Kupfer Switches erhalten Reseller den PCIe Server Adapter »DXE-820T« gratis dazu. Server-seitig ermöglicht der Hochleistungs-Netzwerkadapter die Anbindung der 10G Switches an die Server mit 10G-Konnektivität. Der DXE-820T kombiniert 10GBase-T mit dem schnellen Schnittstellenstandard PCI Express 2.0 x8 und passt auch in flache Rack-Server. Die Verbindung erfolgt über Kupferkabel mit RJ45-Steckern. Diese sind meist vorrätig und kostengünstiger als die selteneren Glasfaserkabel.

Die Netzwerkkarte erhalten Händler beim Kauf von einem der folgenden Switches: DXS-1100-10TS 10-Port Smart Managed 10G Switch, DXS-1100-16SC 16-Port Smart Managed 10G SFP+ Switch, DXS-1210-10TS 10-Port Smart Managed 10G Switch, DXS-1210-12TC 12-Port Smart Managed 10G Switch oder DXS-1210-16TC 16-Port Smart Managed 10G Switch.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. März 2017. Jeden Monat können Reseller bis zu fünf Bundles über die Distribution beziehen. In Deutschland vertreibt der Netzwerkspezialist über Also, Ingram Micro, Secomp, Sonepar, Tarox und Tech Data, in Österreich über Also Austria, Ingram Micro und Tech Data Österreich, in der Schweiz über Alltron, Ingram Micro und Secomp.