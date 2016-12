iSmartAlarm Smart WiFi Plug (Foto: iSmartAlarm)

Mit dem neuen Smart WiFi Plug stellt iSmartAlarm eine per App schaltbare Steckdose vor. Sie ist ist nach Herstellerangaben einfach einzurichten und arbeitet als Stand-alone-Lösung oder in Verbindung mit dem smarten Sicherheits-System von iSmartAlarm. Eine Internetanbindung vorausgesetzt, lässt sich der Smart WiFi Plug jederzeit und überall mit einem simplen Klick in der iSmartAlarm-App schalten.

Mit dem iSmartAlarm Smart WiFi Plug behalten Anwender stets den Überblick über den Energieverbrauch der eingesteckten Geräte. Per sicherer App-Steuerung, die vor dem Zugriff durch Dritte geschützt ist, können angeschlossene Geräte jederzeit von unterwegs ein- oder ausgeschaltet werden. Somit lässt sich etwa die vergessene Kaffeemaschine oder die Weihnachtsbaumbeleuchtung ganz einfach per Knopfdruck am Smartphone oder Tablet abschalten, ohne persönlich in unmittelbarer Nähe zum Gerät zu sein.

Neben der Möglichkeit die Steckdose spontan und individuell zu schalten, können Nutzer personalisierte Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Geräte im Voraus erstellen. Diese Funktionalität hilft dabei Energiekosten einzusparen und potentielle Einbrecher abzuschrecken. Als Präventivmaßnahme in der dunklen Jahreszeit lässt sich so etwa durch automatisiertes Schalten von Leuchten Anwesenheit simulieren, auch wenn niemand zuhause ist.

Der iSmartAlarm Smart WiFi Plug ist ab sofort verfügbar. Der Hersteller empfiehlt einen Verkaufspreis von 39,99 Euro.