(Foto: Siewert & Kau)

Siewert & Kau möchte sein Wachstum im Bereich Speichersysteme forcieren und setzt bei dem neuen Vertriebsbüro in Halle den Schwerpunkt auf umfassendes Storage- Server- und Netzwerk Know-how. Die neu eröffnete Niederlassung ist bereits der siebte Unternehmensstandort in Deutschland. Mit dem auch in Halle ansässigen IT-Anbieter Dell wird der Distributor außerdem den gemeinsamen Austausch weiter vertiefen. Seit August 2016 ist der Logistikdienstleister zertifizierter Assemblierer für Dell-Server. Auch personell setzt Siewert & Kau in der neuen Niederlassung auf Mitarbeiter mit fundiertem Know-how für Dell-Lösungen. Neben Ronny Grimm, Focus Sales Manager bei Siewert & Kau, holten die Bergheimer mit André Meier einen weiteren Dell-Spezialisten ins Boot.