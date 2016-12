Nach der gut besuchten Partnerkonferenz 2016 hofft Datacore auch 2017 wieder auf eine rege Teilnahme (Foto: Datatcore)

Ende Januar lädt Datacore seine Partner wieder ins Steigenberger Airport Hotel nach Frankfurt, um sich mit ihnen über Trends und Herausforderungen im Storage-Bereich auszutauschen. Auf dem Programm stehen neben einen Ausblick auf die Strategie und Produktneuheiten der kommenden Monate insgesamt rund 35 Vorträge, Breakout-Sessions und Workshops, in denen Techniker und Vertriebler tiefer in verschiedene Themen eintauchen können. So geht der Hersteller etwa detailliert auf das brandneue Product Service Pack 6 für seine Vorzeigeprodukte »SANsymphony« und »Hyperconverged Virtual SAN« ein, ebenso auf deren Lizenzierung und Trendthemen wie Hochverfügbarkeit oder Hyperconverged.

Im Prinzip hat Datacore die bewährte Struktur seiner Partnerkonferenzen beibehalten. Neu sind allerdings einige Kompakt-Workshops für Datacore Certified Implementation Engineers (DCIE) und ein spezielles Programm für neue Partner, das dedizierte Vorträge zum Einstieg sowie Vorort-Trainings und -Zertifizierungen zum Datacore Certified Sales Professional (DCSP) bereithält. Neben Datacore selbst sind auch wieder einige Technologie-Partner aus dem Hardware-Bereich dabei, die ihre Lösungen im Zusammenspiel mit den Datacore-Produkten vorstellen, etwa Fujitsu, HGST, Lenovo, Samsung und Seagate.

In der Anmeldegebühr für die Datacore Partnerkonferenz ist ein Gutschein für die 1 TByte-Lizenz von SANsymphony enthalten, ebenso die Teilnahme am feierlichen Abend-Event. Mit dem Code »CRN-PC2017« gibt es einen Rabatt von 20 Euro.

Termin: 25. und 26. Januar 2017 in Frankfurt

Kosten: 299 Euro bzw. 379 Euro mit Übernachtung (20 Euro Rabatt mit CRN-Code »CRN-PC2017«)

Weitere Informationen und Anmeldung: info.datacore.com/pr/dc-pc-2017