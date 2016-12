Peter Kocur, Country Manager DACH bei Scality (Foto: Scality)

In den vergangenen Monaten hatte Scality schrittweise ein lokales Team für den deutschsprachigen Markt aufgebaut und zuletzt mit Peter Kocur einen Country Manager für die Region ernannt. Dieser kommt von Good Technologies, das seit 2015 zu Blackberry gehört, und soll nun die hiesigen Geschäfte von Scality voranbringen. Dazu zählt zum einen die enge Zusammenarbeit mit Cisco, Dell und HPE, welche die Storage-Software von Scality über ihren Channel vertreiben und teilweise auch in ihre Lösungen integriert haben. Zum anderen will der Hersteller seinen eigenen Channel stärken, der derzeit mit fünf Partnern – darunter mit Bechtle, Cancom und Computacenter einige Branchenschwergewichte – noch recht überschaubar ist.

Dazu gesellen sich viele Partner, die Kocur »Einmal-Partner« nennt, weil der Hersteller nur im Rahmen eines Projektes mit ihnen zusammenarbeitet. Für den Manager geht es nun vor allem darum, diejenigen zu identifizieren, mit denen eine längere Partnerschaft lohnt. Sein Ziel sind rund zehn aktive Partner für die DACH-Region, denn mit dem aktuell sechs Mitarbeiter starken Team könne man nun einmal nur eine bestimmte Anzahl von Partnern betreuen und in Projekten unterstützen. Dennoch betont Kocur: »Wir weisen keinen Partner ab – wir müssen jeweils im Gespräch klären, wie die Zusammenarbeit aussehen kann.« Derzeit habe er mehrere Anfragen pro Woche, berichtet der Manager und stellt fest, daran merke man, dass die Digitalisierung in Deutschland voranschreite und das Thema Software-defined Storage wichtiger werde.