Reseller können derzeit den neuen Access Point »NAP102« von Zyxel kostenlos erhalten (Foto: Zyxel)

Fachhändler haben ab sofort die Möglichkeit, den Nebula Access Point »NAP102« inklusive einer Jahreslizenz kostenlos von Zyxel zu erhalten. Der Händler muss lediglich bereits als Zyxel-Partner registriert sein, um kostenlos in den Genuss der Cloud-basierten Nebula-Lösung zu kommen. Wer noch kein Zyxel-Reseller ist, kann sich neu registrieren.

Kurz nach der Einführung der Cloud Management-Lösung Nebula beleuchtet Zyxel zudem in drei Webinaren die verschiedenen Aspekte von Cloud Networking und den Einfluss von Cloud-basierten Lösungen auf Geschäftsmodelle. Am 1. Dezember 2016 bietet der Hersteller das Webinar mit dem Titel »Die Evolution der Netzwerke« an. Darin werden die wesentlichen Unterschiede zwischen lokalen und cloud-basierenden Lösungen aufgezeigt.

In dem Webinar am 15. Dezember 2016 heißt es dann »Überprüfen Sie Ihr Geschäftsmodell mit Cloud Networking«. In diesem Webinar werden neue Geschäftschancen mit WiFi-as-a-Service erläutert.

Ein drittes Webinar bietet Zyxel am 12. Januar 2017 unter dem Motto »Nutzen Sie die Cloud um Ihr Netzwerk zu erweitern« an. Darin wird gezeigt, wie ein komplettes Netzwerk, egal wie groß oder wie klein, von einem einzigen Bildschirm aus bequem verwaltet werden kann. Die halbstündigen Webinare starten jeweils um 14 Uhr. Zudem bietet Zyxel eine Reihe von Webinaren in englischer Sprache an. Reseller können sich auf der Homepage des Herstellers kostenlos für die Teilnahme registrieren.