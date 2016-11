QCT sieht gute Expansionschancen im europäischen Cloud- und Storage-Business (Foto: QCT/Quanta)

Mit der Eröffnung des Europa-Sitzes will QCT Cloud Service Providern, Großunternehmen, aber auch Mittelständlern in Europa Lösungen vor Ort präsentieren und einen erweiterten Kundendienst anbieten. Zudem geht das Unternehmen mit speziell für den europäischen Markt entwickelten Cloud Komplett-Lösungen an den Start. Gegründet wurde QCT im Frühjahr 2012 als Tochterunternehmen von Quanta Computer. QCT hat seinen Hauptsitz in Taiwan und ist mit Büros in San Jose, Seattle, Beijing, Hangzhou, Tokyo und nun auch in Düsseldorf vertreten. Die Produktpalette von QCT umfasst neben Computing- auch Storage-Server, Netzwerk Switches, Rack-Systeme sowie komplette Cloud-Lösungen.

CRN: Welche Strategie verfolgt QCT auf dem europäischen Markt?

Yang: Wir rücken mit unserem neuen Büro nicht nur geographisch näher an unsere europäischen Kunden und Partner heran. Die Neueröffnung ist auch Teil von QCTs Strategie in der nächsten Zeit weltweit spezielle Cloud Solution Center einzurichten, um Cloud Service Provider, Unternehmen und KMUs besser und umfassender betreuen und mit ihnen enger zusammenarbeiten zu können.

CRN: Wie wichtig ist der neue Düsseldorfer Standort für QCT?

Yang: Wir entschieden uns für Düsseldorf, weil es einerseits sehr gut angebunden in der Nähe von Frankfurt liegt, wo das neben London zweitwichtigste Rechenzentrum für den europäischen Hosting-Markt angesiedelt ist. Frankfurt hat das größte Wachstumspotenzial für Managed Hosting und Cloud Services. Die Wahl für den Standort Düsseldorf zur Einrichtung eines Vertriebs- und Servicebüros liegt aber auch darin begründet, dass die Stadt nicht weit von unserem Rack-System-Integrationszentrum in Aachen entfernt ist.

CRN: Mit wie vielen Mitarbeitern geht QCT hier an den Start?

Yang: Zurzeit haben wir 14 Mitarbeiter für Hardware und Lösungen in verschiedenen Funktionen, wie Vertrieb, Pre-Sales, Field Application Engineering, Service, HR, Buchhaltung, Marketing und IT. Wir planen allerdings, bis 2018 rund 100 Mitarbeiter zu beschäftigen.

CRN: Was sind Ihre Pläne für die Düsseldorfer Geschäftsstelle?

Yang: Das Büro ist ein Verkaufsbüro mit Kundendienst und Support. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um unsere direkten Kunden mit Service und Support vor Ort zu versorgen. Das Büro soll künftig auch ein Lösungszentrum für unsere Kunden sein, um POC (Proof of Concept) zu führen, bevor Sie sich für eine bestimmte Lösung entscheiden.

CRN: Wollen sie auch kleinere und mittlere Unternehmen als Kunden gewinnen?

Yang: In der EU und insbesondere auf dem deutschen Markt sind mittelständische Unternehmen vorherrschend. Wir verstehen, dass es ein sehr vielfältiger Markt ist. Es ist wichtig, auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen und Geschäfts- und Betriebsmodelle anzupassen. Wir werden uns hier zuerst auf mehrere vertikale Sektoren konzentrieren um mit dedizierten Engineering-und Vertriebsressourcen die Bedürfnisse dieser Klientel zu erfüllen.

CRN: Planen Sie in Zusammenarbeit mit Systemintegratoren und Systemhäusern den indirekten Vertrieb?

Yang: Wir arbeiten eng mit lokalen Systemintegratoren zusammen. Gemeinsam bieten wir lokale Dienstleistungen und Beratung für gemeinsame Endkunden an.

CRN: Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen genießt in Deutschland hohe Priorität. Werden die Cloud-Lösungen von QCT in Deutschland gehostet?

Yang: QCT ist ein Lösungsanbieter, der es Cloud-Dienstleistern ermöglicht, Dienste für deren Kunden bereitzustellen. Wir bieten selbst keine Cloud-Services an.

CRN: Herr Yang, wir danken ihnen für das Gespräch!