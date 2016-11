Das Gemini Roaming Kit sorgt für ein konstantes WLAN-Signal (Foto: Edimax)

Edimax stellt die neue »Gemini«-Serie vor, die Daten Roaming für eine unterbrechungsfreie WLAN Verbindung im eigenen Zuhause ermöglicht. Mit dem neuen WLAN Access Point Roaming Kit »RE11« ist nach Herstellerangaben immer ein konstantes WLAN-Signal für ein gutes Onlineerlebnis verfügbar. Das Roaming-Kit enthält zwei RE11S AC1200 Dual-Band WLAN Adapter, die die Leistung des WLAN- Netzwerks ohne Austausch des vorhandenen Routers verbessern und erweitern sollen.

Die beiden Adapter erstellen ein WLAN Roaming-Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen (SSID). Automatisch erkennen die beiden Geräte das beste verfügbare WLAN- Signal und schalten entsprechend darauf um, so dass eine stabile, unterbrechungsfreie Verbindung besteht. So können sich Nutzer etwa während des Surfens im Haus bewegen, ohne dass es zu einem Signalausfall kommt oder die Geschwindigkeit abnimmt. Der Grund dafür: Da es nur einen WLAN- Namen gibt, entfällt das erneute Ab- und Anmelden. Außerdem erkennen die beiden Geräte des Gemini Roaming Kits von alleine die Signalstärken des WLAN und verbinden automatisch das genutzte Gerät mit dem besten Signal. So besteht immer eine konstante WLAN-Verbindung.