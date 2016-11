Netgear-Partner, die an mindestens zehn Sonderdeal-Aktionen des Herstellers teilnehmen, bekommen eine Arlo Q kostenlos (Foto: Netgear)

Das Beste kommt zum Schluss: Zum Abschluss seines 20. Jubiläums setzt Netgear zum Endspurt an und belohnt die Treue seiner Solution Partner mit einer Weihnachtsaktion: Ab dem 28. November können alle registrierten Partner am Netgear Adventskalender teilnehmen und sich an den 20 Wochenarbeitstagen der Adventszeit großzügige Rabatte sichern. Jeden Tag gewährt Netgear einen attraktiven Jubiläumsrabatt auf Top Seller aus dem Soho- und Business-Anwender-Bereich.

Wer fleißig teilnimmt, dem winkt außerdem eine Zusatzprämie: Hat der Partner an zehn Sonderdeal-Aktionen teilgenommen, erhält er eine Sicherheitskamera »Arlo Q« gratis, bei der Teilnahme an 15 Sonderdeals lockt sogar ein Arlo 2er Set.

Um von der Sonderaktion zu profitieren, können sich registrierte Solution-Partner ab sofort für die Rabattaktion anmelden. Am 28.11.2016 werden die bereits eingegangenen Anmeldungen nach Prüfung durch Netgear freigeschaltet. Anmeldungen können danach noch bis zum 22. Dezember erfolgen. Die Teilnehmer kaufen die Netgear Produkte zum regulären Händlereinkaufspreis bei der autorisierten Netgear Distribution und erhalten die Differenz von regulärem Preis und Aktions-Preis nach Aktionsende als Barauszahlung auf ihr angegebenes Firmen-Konto erstattet.