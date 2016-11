Apple wird wohl keine neuen Airport-Modelle mehr bringen (Foto: Apple)

Da Apple seinen Airport-Routern weder im vergangenen noch in diesem Jahr die längst fällige Überarbeitung für die neuen WLAN-Standards angedeihen lassen hat, wurde bereits seit einiger Zeit darüber Spekuliert, ob die Produkte überhaupt noch Nachfolger bekommen würden. Jetzt ist der Ausstieg aus dem Router-Geschäft laut dem amerikanischen Nachrichtendienst Bloomberg beschlossene Sache. Demnach soll es künftig keine neuen Versionen der WLAN-Routermodelle Airport Express und Airport Extreme mehr geben, deren aktuelle Modellgeneration bereits vor über drei Jahren auf den Markt gekommen ist. Ob davon auch die – seit dem letzten Refresh 2013 ebenfalls unter der Airport-Marke laufende – Backup-Lösung Time Capsule mit integrierter Festplatte betroffen ist, ist noch nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich, da sie im Wesentlichen auf dem Airport Extreme basiert.

Hintergrund für den Ausstieg dürfte die schwache Marktdurchdringung angesichts der großen Konkurrenz sein, die den Entwicklungsaufwand nicht mehr rechtfertigt. In den Bilanzen von Apple werden die Airport-Verkäufe lediglich unter der Kategorie »Sonstige Produkte« geführt, zu der auch die Apple Watch und Apple TV gehören, und die weniger als zehn Prozent des Gesamtumsatzes einbringt. Statt weiterhin WLAN-Router speziell für das eigene Ökosystem herzustellen will Apple seine Kapazitäten deshalb offenbar lieber auf margenträchtige Produkte für den Consumer-Markt fokussieren. Die Mitarbeiter der für die Entwicklung der Airports zuständigen Abteilung wurden Bloomberg zufolge in den letzten Monaten bereits großteils in andere Abteilungen versetzt, zum Beispiel zu Apple TV.

Wie lange die aktuelle Modellgeneration noch produziert und verkauft wird, ist noch nicht bekannt. Als Ersatz für die Airport-Geräte könnte Apple den Kunden in Zukunft jedoch einfach Router von Drittherstellern anbieten. Ähnlich praktiziert der Hersteller dies seit Anfang des Jahres im ebenfalls eingestellten Display-Bereich, der seither von LG bestückt wird.