(Foto: RS Components)

Ziel des Projektes ist es, einen Fluganzug mit Düsenantrieb zu erfinden, zu entwickeln und zur Patenreife zu bringen. Durch ihn soll ein völlig neues Bild von Personenflug etabliert werden. Von Unternehmer und Erfinder Richard Browning ins Leben gerufen, eröffnet das Projekt »Daedalus«-Anzug von Gravity eine völlig neue Luftfahrt-Kategorie, die mit Tony Starks Iron Man vergleichbar ist. Auf »Human 2.0«-Prinzipien aufbauend, konzentriert sich Daedalus darauf, den menschlichen Geist und die Fähigkeiten des Körpers zu nutzen und zu erweitern, um etwas über den Menschen hinaus gehendes zu schaffen. Durch die Kombination von vier miniaturisierten Gas-Turbinen-Motoren für die Arme und zwei Hüft-Varianten bietet der Anzug genügend Auftrieb, damit eine Person ihr Körpergewicht für längere Zeit halten kann. Mit anderen Worten: der Nutzer fliegt.

RS unterstützte Gravity bei der Entwicklung durch die Bereitstellung von Tools, Komponenten und Know-how. Um das außergewöhnliche Niveau an Ingenieurskunst zu unterstützen hat der Distributor ein Video veröffentlicht, das den »exoskeletalen« Anzug in Aktion präsentiert. Weitere Informationen über das Projekt, die Arbeit der Ingenieure und die Technik finden interessierte Leser auf dem DesignSpark-Portal. Der Anzug ist Wi-Fi-fähig und verfügt über ein Head-Up Display, hergestellt von Sony SmartEyeglass, das wichtige Sicherheits- und Leistungsindikatoren, einschließlich Kraftstoffstand und Motorbetrieb, darstellen kann. Es ermöglicht auch ein Live-Daten-Streaming aus dem Anzug für die Bodenüberwachung. Der Daedalus-Entwicklung nahm 12 Monate in Anspruch. Diese Zeitspanne umfasste den Bau, die erforderlichen Tests, Flüge, die stufenweise aufeinander aufbauten, und die Systementwicklung, die der Einreichung als Technologie-Patent vorausgehen.

Gravity Industries-Gründer, Richard Browning: »Dies ist ein wichtiger Punkt in der Luftfahrtgeschichte. Daedalus ist erst der Anfang einer Schlüsseltechnologie, die ein unbegrenztes Potenzial für Luftfahrt, Handel und Anwendungen im Bereich des Entertainments hat. Einige vergleichen uns mit Tony Stark, aber hier handelt es sich um eine echte Luftfahrt-Innovation. Wir meinen es damit ernst, ein Technologie-Business aufzubauen, das die Welt verändert. Wir stehen erst am Anfang dessen, was Ein-Personen-Antriebssysteme leisten können. Die Technologie befindet sich heute dort, wo das Mobiltelefon in den frühen bis Mitte der 80er Jahre war oder wo das Internet der frühen 90er Jahre stand - und ich muss sagen, es ist phänomenal spannend.«