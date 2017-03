(Foto: CRN)

Riesenandrang beim sechsten CRN Club am Mittwochabend: Für die Reseller gab es einmal mehr hochwertige Produkte zu gewinnen. So stellte Brother ein Multifunktionsgeräte für Privatnutzer und Home Offices vor. Club 3D zeigte einen schicken und leistungsstarken Multiport-Adapter, der USB Typ C unterstützt. Gemeinsam präsentierten Western Digital und Zwave ein Bundel für das Smart Home, bestehend aus einer WD My Cloud und einem Smart Home Stick von Z-Wave. Im Anschluss wurden die Produkte unter den Zuschauern verlost - die Freude der Gewinner war groß.

