Am 26. Januar findet die erste Veranstaltung in Soest statt (Foto: vege | Fotolia)

Während der Veranstaltung am 26. Januar in Soest erhalten die Teilnehmer zahlreiche Informationen sowie den Zugriff auf ein geprüftes und praxisorientiertes Vertragswerk, mit dem sie ihre Cloud Services rechtssicher im Geschäft mit ihren Kunden anbieten können. Das Vertragswerk ist in enger Zusammenarbeit mit mehreren Systemhaus-Inhabern des Systemhausverbunds Also Network und einer IT-Fachanwältin, die auch bei der Also-Seminarreihe referieren wird, erarbeitet worden. Also Network-Partner, die den Also Cloud Marketplace nutzen, haben kostenlos Zugriff auf dieses Vertragswerk. Die Teilnahmegebühr für den Seminartag beträgt 165 Euro.

Interessierte Fachhandelspartner können sich mit York Karsten per Telefon 02921 99-2740 oder per E-Mail York.Karsten@also.com in Verbindung setzen oder sich direkt unter www.also.de/goto/cloudworkshop anmelden.