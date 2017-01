(Foto: Ratiodata)

Mit der Bündelung von Kompetenzen und der Stärkung von Geschäftsfeldern setzt das Unternehmen Ratiodata seinen Wachstumskurs fort. So hat es die Beteiligung an der Banqtec AG mit Wirkung zum 1. Januar auf 100 Prozent erhöht. Diesem Vorhaben ging rückwirkend zum 1. Januar 2016 der Zusammenschluss der TSG Technologie Services GmbH in Karlsruhe und der Ratiodata IT-Lösungen & Services GmbH in Münster voraus. Die neue Gesellschaft trägt den Namen Ratiodata GmbH. Das Leistungsportfolio des Systemhauses ist branchenneutral, jedoch vor allem spezialisiert auf Finanzdienstleistungsunternehmen, regulierte Branchen sowie Unternehmen mit hohem, dezentralem IT-Aufkommen.