(Foto: CeBIT)

Die Europäische Kommission hat das Enterprise Europe Network (EEN) ins Leben gerufen, um eine zentrale Anlaufstelle für die Beratung rund um die Internationalisierung ins Leben gerufen. Das europäische Netzwerk will über seine Kontaktbörse »Future Match« Hochschulen, wissenschaftliche und die Wirtschaft – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen – zusammenbringen. Auf der CeBIT erlebt die Kooperationsbörse Future Match seine bereits 19. Auflage. Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem ITK-Bereich können in der Halle 6/Stand A18/27 potenziellen Kooperationspartner ihre Forschungsprojekte in vorab arrangierten Gesprächen vorstellen. Gleichermaßen eigne sich die Plattform für die Partner suche im kommerziellen Bereich, weshalb auch Unternehmen, die nicht speziell im IT-Sektor aktiv sind, willkommen sind.

Im vergangenen Jahr 2016 haben im Rahmen von Future Match rund 280 Teilnehmer aus 35 Ländern in über 1.000 Gesprächen ihre Produkte vorgestellt, Projektideen diskutiert und internationale Kooperationen angebahnt, wie das EEN mitteilt. Die Teilnehmer erhalten neben den 30-Minuten-Gesprächsslots auch noch Gelegenheit, sich über die ITK-Branchentrends zu informieren: Die Kontaktbörse will sich insbesondere den großen Wachstumsthemen Big Data, Cloud Computing oder Internet of Things widmen, aber auch Forschungs-relevante Themen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Außerdem informieren Experten über ITK-Fördermaßnahmen und Rechtsfragen im internationalen Austausch.

Interessenten können sich noch bis zum 7. März 2017 unter www.futurematch.cebit.de/ für die Veranstaltung anmelden und sogenannte Kooperationsprofile erstellen. Die Teilnahme ist für IT-Unternehmen kostenpflichtig (Teilnahmegebühr 110 Euro), für Teilnehmende aus anderen Branchen sowie für niedersächsische Forschungseinrichtungen kostenfrei. Eintrittskarten für die CeBIT werden zur Verfügung gestellt.