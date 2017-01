(Foto: Fotolia/THaut Images)

Zu Beginn des neuen Jahres sind nun allerorts wieder Prognosen für das kommende Jahr zu lesen. Die Hellseher der ITK-Branche beweisen dabei nicht gerade den Einfallsreichtum eines Nostradamus (»Blitz in Burgund, über den Schweizer Bergen und Schwaben kalter Staubregen!«). Stattdessen: Cloud, Branchenkonsolidierung und automatisch fahrende Autos. Schon wieder, gähn. Die Kopfnuss hat sich derweil einige alternative Schlagzeilen für das noch junge Geschäftsjahr ausgedacht, die im Falle ihres Eintretens das Channel-Leben nicht wirklich einfacher, aber doch ein wenig lustiger machen sollten.

Januar: Reishut statt Indianerschmuck. Nach Abschluss der Ingram Micro-Übernahme durch die chinesische HNA Group, wird der Dornacher Belegschaft eine Umschulung verordnet. Globetrotter Ernesto Schmutter führt die Mitarbeiter fachkundig in die chinesische Sprache und das Essen mit Stäbchen ein.

Februar: HP plant Vierteilung, Dell die Vervierfachung. Hersteller HP plant nach seiner erfolgten Zweiteilung eine weitere Aufspaltung in die vier Firmen HPE, HPE-Plus, HP Inc ohne und mit PC. Derweil kauft Konkurrent Dell auch noch IBM und SAP und wird zu Dell EMC IBM SAP.

März: Die CeBIT wird Leitmesse für quasi alles. Nachdem Messechef Oliver Frese zur Überzeugung gekommen ist, dass wirklich alle Lebensbereiche digitalisiert werden müssten, erklärt er die CeBIT zur führenden Leitmesse für wirklich alle Lebensbereiche. Ein vielversprechendes CeBIT-Debüt gibt der Anbieter Triumph Strumpfhosen.

April: Vom neuen Markt zum Supermarkt. Der neue »Neue Markt« der Deutschen Börse AG startet nach Abschluss des Ideenwettbewerbs unter dem neuen Namen »Supermarkt«. Die Verantwortlichen laden den Namenserfinder, wie versprochen, noch zum Eintracht Frankfurt-Heimspiel ein, ehe sie bemerken, dass sie vom Wettbewerbsgewinner verhohnepiepelt wurden.

Mai: Metropole Bankfurt. Nachdem Großbritannien mit dem Brexit doch ernst gemacht hat, ziehen die Londoner Finanzfirmen in Rekordzeit nach Frankfurt um. Der neue Bürgermeister der Drei-Millionen-Metropole, David Cameron, startet eine neue Wohnungsbau-Initiative, die Platz für hunderttausende britischer Banker-Taugenichtse schaffen soll.

Juni: Rasenball Leipzig wird deutscher Fußballmeister. Was die CRN-Redaktion so sehr ärgert, dass sie gemeinschaftlich aus München in einen verfrühten Urlaub aufbricht und die Sommerausgaben in ihrer Alternativ-Residenz in Palma di Mallorca fertigstellt.

Juli: Tech Data und Avnet treten mit einer zwanzigköpfigen Deutschlandgeschäftsführung um Michael Dressen und Roman Rudolf an. In den Fusionsverhandlungen war man zu der Überzeugung gelangt, dass die zahlreichen Herausforderungen der neuen gemeinsamen Ära gleichberechtigt auf möglichst alle Schultern verteilt werden müssten.

August: Microsoft überrascht mit der Veröffentlichung des Betriebssystems Windows XP (Reloaded). Der Support für Windows 10 würde aber bis mindestens September aufrechterhalten – dann bleibt aber nur noch der Downgrade.

September: Donald Trump wird auch noch Bundeskanzler. Dabei haben alle noch herzlich gelacht, als der US-Präsident zwei Monate vor der Wahl spontan seine Kandidatur bekanntgab. Bei Ingram Micro in Dornachs Chinatown fürchtet man in Konsequenz Einbußen beim Behördengeschäft.

Oktober: Bundesverdienstkreuzträger Siegbert Wortmann wird Literaturnobelpreisträger. Seine Autobiografie »Der Kaufmann von Hüllhorst« verkauft sich jedoch zunächst schleppend, bis die Verfilmung der Ostwestfalen-Saga mit Heiner Lauterbach in der Hauptrolle die Nachfrage kräftig ankurbelt.

November: Bei den CRN Hersteller-Awards räumt Triumph Strumpfhosen zehn Auszeichnungen ab. Die Rekordwahl war aber, wie sich im Nachhinein herausstellt, wie auch die Bundestagswahl durch russische Hacker manipuliert.

Dezember: Autonom fahrende, rollende und fliegende digitale Paketboten sorgen zum Weihnachtsgeschäft für ein Verkehrschaos. Profiteur der folgenden Warenauslieferungskrise ist der stationäre IT-Fachhandel, der der Etail-Konkurrenz nach einem Rekordabsatzhoch eine lange Nase dreht.