(Foto: International Federation of Robotics)

Zwischen 2016 und 2019 wird die Zahl der Haushalts-Roboter weltweit auf 31 Millionen Einheiten steigen. Der Verkaufswert von Robotern die Staub saugen, Rasen mähen oder den Swimmingpool reinigen wächst in diesem Zeitraum auf rund 13 Milliarden US-Dollar. Das sind Prognosen aus dem Welt-Roboter-Report 2016 des Weltbranchenverbands der Roboterindustrie. Laut der Präsidentin des Weltverbandes erlebt die Robotik in persönlichen und heimischen Anwendungen ein starkes globales Wachstum, jedoch sind bisher noch relativ wenige Massenmarktprodukte im Umlauf. Dies würde sich aber bei Robotern der nächsten Generation ändern, da diese immer leistungsfähiger werden und die Tauglichkeit der Roboter in mehreren Einsatzfeldern steigen wird.

Bei den Robotern, die im Haushalt helfen, werden die Staubsauger und Bodenreiniger in den nächsten Jahren weiterhin den größten Teil des Marktes ausmachen. Der Verkauf steigt von zuletzt 3,6 Millionen Einheiten im Jahr 2015 auf insgesamt rund 30 Millionen Einheiten innerhalb des Prognosezeitraums 2016 bis 2019 an. Der Marktanteil der Staubsauger und Bodenreiniger liegt bei 96 Prozent der verkauften Einheiten im Haushaltsroboter-Segment. Roboter-Rasenmäher und Pool-Reiniger folgen auf den Rängen zwei und drei.

Ebenfalls dynamisch sind die Absatzzahlen im Entertainmentbereich. Spielzeugroboter, ferngesteuerte Multimediaroboter oder Bildungs- und Forschungsroboter für den privaten Einsatz summierten sich 2015 auf 1,7 Millionen verkaufte Einheiten. Der Prognose des Weltverbandes der Roboterindustrie zufolge wird dieser Markt zwischen 2016 und 2019 auf insgesamt 11 Millionen Einheiten wachsen. Der Marktanteil der Spielzeug- und Hobbyroboter beträgt rund 70 Prozent im Entertainmentsegment.

Zuletzt verzeichneten Service-Roboter für die Assistenz von älteren oder behinderten Menschen ein starkes Wachstum. Mit 4.700 Einheiten im Jahr 2015 ist die Stückzahl dieser Roboter zwar noch vergleichsweise gering, von 2016 bis 2019 dürften sich die Absatzzahlen aber auf insgesamt 37.500 Einheiten erhöhen. Im Verkaufswert spiegelt sich diese Entwicklung wie folgt wider: 2015 stieg der Absatz auf 16,8 Millionen US-Dollar, was ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist. Im Prognosezeitraum von 2016 bis 2019 ist mit einem Anstieg auf den Gesamtwert von 97 Millionen US-Dollar zu rechnen.