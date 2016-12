(Foto: Tech Data)

Rechtzeitig vor Weihnachten wurde die Fachhandelsaktion »mehr Freude schenken« von Tech Data beendet, in der Vertriebspartner einen feststehenden Prozentsatz ihres Umsatzes mit HP Printing Produkten zugunsten der bayrischen Klinik-Clowns spendeten. Kurz vor der Scheckübergabe rundete der Münchner Distributor den Betrag noch auf und so konnte das Unternehmen einen Scheck über 2.500 Euro dem Vorstand der Klinik-Clowns, Lui Klassen, überreichen. Damit die Klinik Clowns die Patienten in ihren aktuell 84 Einsatzorten optimal begleiten können, braucht es neben der traditionellen Clownsausbildung auch verschiedene Aus- und Weiterbildungen in therapeutischen, physischen und mentalen Bereichen. Die dadurch entstehenden Kosten deckt der Verein ausschließlich mit Spenden und Einnahmen aus Benefiz-Veranstaltungen.