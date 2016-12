(Foto: www.protestonaut.de)

Fertig ist der Protestonaut Kalender 2017. Auch dieses Jahr wieder mit künstlerisch gelungenen Motiven der Hamburger Fotografin Sophia Hauk. Eines fällt sofort auf, denn auf jedem der 12 Fotos befindet sich ein Astronaut, der dem Kalender auch zu seinem Namen verhilft. Die Figur wurde gewählt, weil Astronauten Entdecker sind, die zahlreichen Problemen und Aufgaben gewachsen sein müssen – genau wie jeder von uns. Mit dieser Analogie wollen die Personen hinter dem Kalender auf Probleme aufmerksam machen.

Dieses Jahr behandelt der Kalender das Thema Austerität, oder beschönigt ausgedrückt: Sparpolitik.

Trotz der fast zehn Jahre zurückliegenden Finanzkriese, wird immer noch in vielen Ländern auf der »Sparschiene« gefahren. Länder senken massiv die Staatsausgaben, erhöhen Abgaben und Steuern und verkaufen Staatseigentum an überwiegend private Investoren. Und weil kein anders Land wie Griechenland so sehr für Kürzungspolitik steht, haben sich Sophia Hauk und ihr Mann, auf der Suche nach den besten Bildmotiven, dorthin begeben. Auf ihrer Recherchereise haben sie mit vielen Menschen gesprochen, darunter Unternehmer, Angestellte, Ärzte, Vertreter von Hilfsorganisationen und Politiker. Ihre Ergebnisse haben die beiden auf der Rückseite der Monatsblätter festgehalten und da ihr Augenmerk besonders auf Griechenland lag, sind die Texte nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern in einer dritten Spalte auch auf Griechisch. Herausgekommen ist ein Impulsreferat in Kalenderform, bei dem auf größtmögliche Objektivität geachtet wurde. Alle Zahlen, Daten und Fakten stammen aus Studien und Fachliteratur. "Die Herausforderung war, ernste Themen so umzusetzen, dass wir sie in einem Wandkalender darstellen können, den sich die Menschen auch an die Wand hängen wollen", sagt Hauk. Das haben sie auf jeden Fall geschafft.

Der Protestonaut-Kalender 2017 kann man für 18 Euro (zuzüglich Versandkosten) entweder direkt bei Sophia Hauk per Mail (mail@sophialukasch.com) oder bei Amazon bestellen.