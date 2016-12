(Foto: wetzkaz | Fotolia)

Die europäischen Entscheidungsträger müssen aktiv werden und einen Rahmen schaffen, in dem digitale Technologien die Zukunft aller Europäer verbessern können. Mit diesen Forderungen aus ihrem »Digitalen Manifest« traten 74 Studenten aus ganz Europa in Brüssel vor EU-Abgeordnete.

Die Gruppe traf sich im Rahmen des internationalen Trainingsprogramms »Seeds for the Future«, das vom IT-Anbieter Huawei organisiert wird und es Studenten ermöglicht, ihre Träume für eine digitalisierte Zukunft, aber auch ihre Ängste, die sich aus den grundlegenden Veränderungen auftun, zu diskutieren. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Manifest rufen sie die EU-Entscheidungsträger auf, die Vision von einer technologisch weiterentwickelten Gesellschaft in die Realität umzusetzen, indem sie:

- mehr in digitale und interkulturelle Fähigkeiten investieren

- den internationalen Austausch vereinfachen

- den Zugang zu Informationstechnologien und die digitale Integration verbessern

- die digitale Infrastruktur ausbauen, um den Vernetzungsgrad zu steigern; und

- die Sicherheit im Internet steigern und den Datenschutz erhöhen.

Das 2011 gestartete Programm umfasst zurzeit weltweit 77 Länder. In Europa sind 27 Länder involviert und mehr als 700 junge Menschen nehmen an dem Programm teil. Bis 2020, sollen über 2.500 europäische Studenten an der Studienreise teilgenommen haben.