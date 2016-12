Viele meiden die vollen Kaufhäuser und bestellen Weihnachtsgeschenke lieber online (Foto: PPRO Financial)

Der Last-Minute-Einkauf im Laden scheint der Vergangenheit anzugehören: Mehr als die Hälfte von über 1.000 Befragten gaben bei einer Umfrage der PPRO Group an, dass sie lieber online zu Hause als in den oft überfüllten Kaufhäusern ihre Weihnachtsgescheke kaufen. Schließlich haben Konsumenten heute die freie Auswahl, wo und wann sie ihre Geschenke besorgen, und können dies besser in ihren Tagesablauf integrieren.

Die Ende Oktober durchgeführte Studie belegt, wie das Internet den Shopping-Vorgang beeinflusst: 58 Prozent der Deutschen planen, ihre Weihnachtsgeschenke dieses Jahr online zu Hause zu kaufen, während sie fernsehen, und rund 11 Prozent, wenn sie nachts im Bett liegen. Einige Nutzer haben sogar zugegeben, an einem noch ungewöhnlicheren Ort ihre Einkäufe - neben anderen Geschäften - zu erledigen: auf der Toilette, laut PPRO 0,5 Prozent der Befragten.