Der erste Snapbot für »Spectacles by Snap« steht in Berlin (Foto: Snap)

Snap will mit seinen »Spectacles by Snap« jetzt auch Europa erobern. Mit der Kamerabrille lassen sich besondere Momente aus der eigenen Perspektive mit einem einzigen Knopfdruck festhalten, mit dem eigenen Snapchat-Account synchronisieren und dort mit Freunden teilen.

Für den Verkaufsstart hat sich das US-Unternehmen etwas Besonderes ausgedacht. Erhältlich sind die Brillen in sogenannten Snapbots – mobilen knallgelben Verkaufsautomaten – deren Standort erst 24 Stunden vorher unter https://www.spectacles.com/map/ gepostet wird.

Der erste Snapbot in Deutschland ist heute, am 2. Juni in MountMitte, Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin zu finden. Danach zieht der Snapbot weiter.

Snap-Fans haben die Möglichkeit, sich an den Snapbots einen ersten Eindruck über die Funktionsweise der Brille zu verschaffen, sie virtuell probezutragen oder direkt ein Exemplar zu kaufen – zumindest solange der Vorrat reicht.

Dauerhaft können die coolen Brillen aber auch online unter http://www.spectacles.com gekauft werden.