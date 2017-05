(Foto: Brother)

Auch in diesem Jahr nutzte Brother wieder die CeBIT, um seine besten Händler aus dem vergangenen Jahr nach Braunschweig in das Steigenberger Hotel einzuladen. Wie schon im Vorjahr gab sich der Hersteller große Mühe, seine Top-Partner mit gutem Essen und einem hochklassigen Abendprogramm zu unterhalten. So führte Barbara Schöneberger durch den Abend und Comedian Kaya Yanara sorgte für viele derbe Lacher im Publikum.

CRN hat die besten Bilder der Veranstaltung zusammengestellt: