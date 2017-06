(Foto: Samsung)

Ob als Service-Schalter im Einzelhandel, als Wegleitsystem im öffentlichen Bereich, oder im Unternehmens- und Transportumfeld – mit dem »PM55F-BC« Display präsentiert Samsung eine Stand-Alone-Lösung, die im direkten Austausch mit Kunden eingesetzt werden kann.

Das Display verfügt über die vierte SoC-Generation, das zusammen mit dem Betriebssystem Tizen für eine hohe Systemleistung, angepasste Bilddarstellung und optimale Grafik sorgt. Über den eingebauten Media Player wird eine einfache Content-Bespielung und schnelle Wiedergabe ermöglicht. Dank integriertem WiFi können Inhalte auch drahtlos übertragen werden. Für eine hohe Interaktivität sorgt außerdem ein integrierter Web Browser, der als Signalquelle aufgerufen werden kann. Somit können beispielsweise Webseiten, Inhalte aus Cloud-Speichern oder webbasierte Anwendungen auf den Geräten dargestellt werden. Auch offline verfügen die Geräte dank HDMI-, DVI-I- und USB 2.0-Ports über Anschlussmöglichkeiten. Das Display ist zudem kompatibel mit der Samsung Set Back Box »SSB-B64EI4/EN« mit vorinstallierter Samsung Interactive Whiteboard 4.0 Applikation. Dadurch kann der Monitor zum Beispiel in Meetingräumen in ein E-Board umfunktioniert werden. Die zentrale Steuerung der Geräte kann bei Bedarf parallel über den Magic Info Server 4.0 erfolgen.

Der Monitor bietet IP5x-Schutz gegen Staub, Schmutz und anderen Umweltfaktoren. Auch auf Umgebungen mit variablen Lichtverhältnissen ist das neue Smart Signage Display vorbereitet: Eine mattierte, 3,2-Millimeter-starke, gehärtete Glas-Frontscheibe reduziert den Einfluss von Umgebungslichtstörungen laut Hersteller um bis zu 15 Prozent und ermöglicht so eine gleichbleibende Lesbarkeit. Dank des schlanken Designs lässt es sich zudem in unterschiedliche Umgebungen integrieren. Anders als bei IR-Screens hat das PM55F-BC Display keinen aufgesetzten Sensor, stattdessen befindet sich das eigentliche Touch-Overlay auf der Innenseite der Glasscheibe. Mit einer Bautiefe von 58,4 Millimetern gehört das Display nach Angaben von Samsung zu den schmalsten auf dem Markt.

»Die interaktive Nutzung von Displays ist durch Smartphones und Tablets bereits etabliert. Mit dem PM55F-BC Display übertragen wir das Gelernte auch auf unsere Signage Geräte. Damit machen wir Informationen erlebbar und bieten so einen hohen Anwenderkomfort am Point of Sale«, erklärt Markus Korn, Director Display Solutions bei Samsung.

Das Samsung Smart Signage Display PM55F-BC ist sowohl mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll also auch mit 55 Zoll erhältlich. Die Modelle kosten 2.310 Euro (UVP) beziehungsweise 4.410 Euro (UVP).