(Foto: Asus)

CRN: Kann man mit Gaming-Monitoren Geschäfte machen?

Sebastian in het Panhuis: Absolut! Dank neuer Features und Innovationen sind Monitore weit mehr als nur reine Bildausgabegeräte, sondern gerade in speziellen Einsatzbereichen wie Gaming immer stärker gefragt. Die Gaming-Branche ist ein großer Schwerpunkt für uns. Bei unseren Auftritten auf diversen Gaming-Messen konnten wir im direkten Gespräch mit den Besuchern wieder erleben, mit welcher Begeisterung Monitore mit hoher Wiederholfrequenz und schnellsten Reaktionszeiten aufgenommen werden. Allerdings kommen laufend neue, spannende Bereiche hinzu. So schwören nicht nur Gamer, sondern auch Grafiker oder CAD-Anwender auf die hohe Pixeldichte von 4K-Monitoren. Auch vertikale Messen werden ein immer wichtigeres Thema für uns.

CRN: Wie hat sich der das Geschäft speziell in diesem Segment entwickelt?

in het Panhuis: Wir verzeichnen nach wie vor ein sehr starkes Wachstum bei Gaming-Monitoren – ein Bereich, der bei Asus besonders im Fokus steht. Eine hohe Nachfrage erleben wir hier bei Monitoren mit hoher Wiederholfrequenz und besonderen Features für anspruchsvolle Gamer wie G-Sync oder Freesync 2 etwas bei unseren PG- und MG-Serien. Auch Monitore mit hohen Auflösungen wie Wide QHD oder gar 4K werden immer beliebter. Viele Kunden legen zudem auf hohe Farbtreue für Grafikanwendungen wie bei unserer PA-Reihen großen Wert.