Apple unterstützt Corning mit 200 Millionen Dollar. Das Geld soll in den Bereich Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau neuer Fertigungstechniken des Herstellers fließen. Der größte Teil der Mittel soll dabei in das 65 Jahre alte Corning-Werk in Harrodsburg im US-Bundesstaat Kentucky investiert werden. Das Geld stammt aus dem »Advanced Manufacturing Fund«, mit dem Apple fortschrittliche Produktionsverfahren in den USA fördern will. Er soll nach Angaben des Technikriesen mit mindestens einer Milliarde Dollar ausgestattet sein. Ziel des Unternehmens ist es auch, hochqualifizierte Arbeitsstellen zu schaffen und eine Basis für eine »neue Ära der technologielastigen Produktion in den USA« zu schaffen. Corning liefert seit zehn Jahren Displays, auch bekannt als Gorilla Glass, für Apples iPhones.