Bald soll es auf Apple TV auch Amazon Instant Video geben (Foto: Apple)

Knapp zwei Jahre nachdem Amazon Apple TV aus seinem Sortiment geworfen hatte, weil sich Apple strikt geweigert hatte, darauf auch Amazons Streaming-Angebote nutzbar zu machen, haben sich die beiden Unternehmen jetzt laut mehreren Berichten in US-Medien wie Buzzfeed offenbar wieder versöhnt. Demnach gehen beide Unternehmen jeweils einen Schritt aufeinander zu und beenden so den seither laufenden Streit miteinander. Konkret bedeutet das, dass Apple die App für Amazon Instant Video auf seiner TV-Box freigibt, wofür Amazon Apple TV im Gegenzug wieder in den Vertrieb aufnimmt. Der offizielle Startschuss für die neue Kooperation soll den Berichten zufolge im Juni auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC gegeben werden. Beide Unternehmen erhoffen sich dadurch einen weiteren Absatzschub für ihre Produkte.

Vor allem die betroffenen Amazon-Prime-Kunden dürfte die Beilegung des nervigen Streits freuen, können sie doch nun endlich barrierefrei ihre Inhalte auf Apple TV nutzen, ohne dafür den leidigen Umweg über Screencasting vom Mac, iPhone oder iPad gehen zu müssen. Offen bleibt für Amazon hingegen weiterhin der ähnlich gelagerte Streit mit Google. Auch dessen TV-Stick Chromecast wurde aus dem Verkauf verbannt, weil Google darauf laut Amazon angeblich die Nutzung der Instant-Video-App verhindert. Google schiebt den Schwarzen Peter hingegen Amazon zu und argumentiert, dass Amazon Prime Video den Chromecast nicht unterstütze. Hier sind die Fronten deshalb noch deutlich mehr verhärtet und eine ähnlich gütliche Einigung wie jetzt mit Apple eher unwahrscheinlich. So bleibt hier den Nutzern wohl auch weiterhin nur der Weg über das Screencasting der gewünschten Inhalte.