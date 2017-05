(Foto: LG)

LG hat seine neuen B2B-Modelle »34CB88-B«, »34CB98-B« und »34UB88-B« vorgestellt. Mit den Ultra-Wide-Monitoren im Format 21:9 will der Hersteller Multi-Monitor-Lösungen überflüssig machen und sowohl Komfort und Effizenz am Arbeitsplatz vereinen: Die riesigen Bildschirme im extra-breiten Format bieten mehr Platz beispielsweise für Fenster, Werkzeuge, Tabellen, Texte und Grafiken und eignen sich ideal für Multitasker. Mit der Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln können zudem mehr Inhalte auf einmal dargestellt werden.

In die Monitore sind AH-IPS-Panels von LG verbaut. Diese sollen ein helles, farbtreues Bild wiedergeben, auch wenn der Nutzer nicht frontal vor dem Display sitzt. LG verspricht, dass selbst bei extrem spitzen Blickwinkeln Farben und Kontraste gleichmäßig und kräftig bleiben. Der Bildschirm deckt über 99 Prozent des sRGB Farbraums ab.

Mit den Features »On Screen Control« und »My Display Presets« lassen sich Einstellungen mit der Maus über die Software vornehmen. Die jeweiligen Optionen für ein optimales Bild können mit My Display Presets abgespeichert werden. So lassen sich für verschiedene Aufgaben unterschiedliche Monitor-Einstellungen sichern und bei Bedarf wechseln.

Per Screen Split wird die Arbeitsfläche durch 14 voreingestellte Modi optimal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Ein Bild lässt sich halbieren, dritteln oder vierteln. Auch das Arbeiten mit mehreren Systemen ist möglich: Laut Hersteller können zwei Bildquellen gleichzeitig über »Dual Link up« mit dem Monitor verbunden werden. Dadurch lassen sich zwei PCs, Notebooks oder ein Windows-PC und ein Mac parallel an einem Monitor nutzen. Der Clou: Das Feature erlaubt es, Daten direkt von einem System auf ein anderes zu kopieren – ohne Zwischenspeichern, einfach per Hotkeys.

Der »Reader Modus« soll dabei helfen, die Augen des Nutzers zu schonen. Durch eine Farbanpassung gibt der Monitor auf Wunsch weniger Licht im blauen Spektrum ab. Zusätzlich reduziert die »Flicker-Safe«-Technologie Bildschirmflimmern. Für eine optimale Ergonomie sorgen die Höhenverstellung und die flexible vertikale Neigung des Monitors. Alle Modelle verfügen über zwei HDMI-Schnittstellen nach neuesten Kopierschutz- und Codec-Standards sowie einen Display Port und USB 3.0-Anschluss. Zusätzlich verfügen die Modelle 34UB88-B und 34CB98-B über zwei Thunderbolt-Schnittstellen und sind kompatible mit Mac Book und Mac Book Pro Modellen. Der 34UB88-B ist als Flat-Screen erhältlich, die beiden Modelle 34CB88-B und 34CB98-B sind mit Curved-Displays ausgestattet.

Alle Modelle sind ab sofort erhältlich. Der 34UB88-B soll 749 Euro (UVP) kosten. Die UVP des 34CB88-B beträgt 849 Euro. Der 34CB98-B wird für eine UVP von 1.049 Euro angeboten.