(Foto: Viewsonic)

Mit dem » VG2765« präsentiert Viewsonic einen neuen 27-Zoll-Monitor in

WQHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln im 16:9-Format. In das Display ist ein

Super Clear IPS-Panel verbaut, das den sRGB-Farbraum laut Hersteller vollständig abdeckt. Die Farbtiefe ist dabei mit bis zu zehn bit angegeben. Die Leuchtkraft des Monitors liegt bei 350 Candela pro Quadratmeter, der Kontrast bei 1.000:1.

Dank des ultradünnen Rahmens ist es zudem möglich, den VG2765 für Multi-

Monitor-Konfigurationen zu verwenden. Damit eignet sich der Monitor nicht nur

für alltägliche Büroarbeiten, laut Viewsonic ist er auch für Multimedia, Entertainment und Gaming auf gehobenem Hobbyniveau ausgelegt.

Dank der Anschlussmöglichkeiten kann der Monitor auch mit unterschiedlichen

digitalen und analogen Geräten verwendet werden. Zur Verfügung stehen

Schnittstellen für HDMI, Display Port, Mini Display Port, USB 3.0 sowie VGA. Die

»View Mode«-Technologie bietet zudem Voreinstellungen für optimierte Bildschirmleistung bei unterschiedlichen Anwendungen.

Außerdem schont die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms die Augen. An der integrierten Client-Halterung des stabilen Standfußes lassen sich VDI-Client-Produkte

montieren. Dadurch wird mehr Platz auf der Arbeitsf läche frei. Lästige Kabel

werden so auch besser verstaut, ohne dass die ergonomische Funktionalität beeinträchtigt wird. Der Monitor lässt sich schwenken, drehen, neigen und in der Höhe verstellen.