(Foto: HP)

Für die Film- und Animations-Produktion hat HP gemeinsam mit führenden Studios für visuelle Effekte und Animationen die neuen Cinema-4K-Displays »Dream Color Z31x Studio« und »Dream Color Z24X G2« entwickelt.

Das Dream Color Z31x Studio-Display bietet eine Vielzahl an speziell auf Farbprofis ausgelegten Funktionen wie einen großen Farbumfang für optimale Farben und Schwarztöne, ein eingebautes Farbmessgerät für die Selbstkalibrierung sowie intuitive Tools für einen optimierten Arbeitsablauf. Dazu ist der Monitor laut Hersteller mit einem 10-Bit Real IPS-Panel ausgestattet, das mehr als eine Milliarde Farben darstellen

kann, einschließlich der Schwarzwerte.

Das bei Bedarf erscheinende Farbmessgerät gleicht das Display automatisch oder basierend auf einem regelmäßigen Kalibrierungs-Zeitplan an und lässt

sich auch dann ausführen, wenn das Display nicht in Betrieb ist. Das eingebaute Farbmessgerät kann zudem auf hausinterne Referenzinstrumente geeicht

werden und gewährleistet so die Darstellung von konsistenten und präzisen Farben. Das Display arbeitet in 10-Bit-Echtfarbe und bietet mit 99 Prozent des

DCI-P3-Farbraums den bisher breitesten Farbumfang von HP-Displays.

Speziell für die Bedürfnisse von digitalen Kreativen ist ein Keyboard/-Video/Maus (KVM)-Schalter integriert: Er beinhaltet nach Angaben

von HP echte 2KDarstellung, Markierungsmöglichkeiten sowie Schablonen. Mit einem Shortcut auf der Tastatur kann der KVM zwischen zwei Computern wechseln und ermöglicht so das Nutzen eines Displays, einer Tastatur sowie einer Maus auf zwei Computern.

Das Z24x G2 Dream Color-Display ist als Einsteigermodell konzipiert und bietet

laut Hersteller Farbgenauigkeit und -beständigkeit. In den Monitor verbaut ist ein 24-Zoll-Panel, dass bis zu einer Milliarde Farbtöne darstellt und 99 Prozent des sRGBFarbraums abdeckt. Die Auswahl des Farbraums kann dabei via Tastenfunktion getätigt werden. Die Kalibrierungssoftware ist kompatibel mit Windows und Mac OS. »Die neuen Dream Color Z-Displays verändern die Arbeit von Studios und digitalen Künstlern, die auf Farbgenauigkeit und Leistungsstärke angewiesen sind«, erklärt Gwen Coble, Director Workstations, Thin Clients, Retail Solutions and Immersive Computing, EMEA bei HP.

Das Dream Color Z24x G2-Display wird voraussichtlich ab Juli in Deutschland

verfügbar sein und der Z31x Dream Color Studio-Monitor ab September. Preise stehen bisher noch nicht fest.