Immer mehr Männer richten sich eine Man Cave als privates Spielzimmer ein (Foto: Andy Warwick, Pinterest)

Männer sind und bleiben große Kinder. Das zeigt wieder einmal mehr als deutlich der neue Trend der »Man Caves«, der gerade von Amerika aus die Welt erobert. Was früher die Werkstatt oder Garage war, in die sich die Herren der Schöpfung gerne für ein paar Stunden den Frauen als harte Arbeit verkaufte kontemplative Entspannung zurückzogen, wird dabei nun zu einem gigantischen Spielzimmer im Stile einer wohnlichen Themenwelt. Die Palette der Einrichtungsvarianten reicht vom Piratenschiff über die Batman-Höhle bis hin zur Brücke des Raumschiffs Enterprise, samt diversen Annehmlichkeiten wie Massagesesseln, Spielkonsolen und -Automaten, Beamern oder Monitorwänden, Bars mit Zapfanlage, Basketballkörben und Golfsimulatoren, Billardtischen und so weiter und so fort. Die Nachfrage nach solchen Männerhöhlen ist so groß, dass es in den USA und England inzwischen sogar eigene Firmen gibt, die sich nur auf die Realisierung entsprechender Projekte spezialisiert haben.

Natürlich wollen die stolzen Besitzer ihr gemütliches Kleinod dann auch auf Plattformen wie Pinterest präsentieren, so dass wir sie voller Bewunderung und auch ein wenig schwer verdientem Neid betrachten und uns unsere ganz eigene Mancave erträumen können. Als kleine Anregung dafür haben wir einige Bilder besonders cooler Exemplare herausgesucht. So kann jeder am Wochenende gleich damit beginnen, den Traum vom eigenen Spielzimmer in die Tat umzusetzen. Erfahrene Man-Cave-Besitzer empfehlen übrigens als Argumentationshilfe gegenüber nicht immer begeisterten Gattinen, diesen zur Besänftigung gleichzeitig einen Umbau des Bügelzimmers zum fernöstlichen Yoga-Schrein mit integriertem Zimmerwasserfall und Spa-Oase anzubieten.