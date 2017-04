(Foto: Acer)

Für Multimedia-Fans, Gamer und alle Benutzer mit höchsten Ansprüchen präsentiert Acer den »XR382CQK«. Der 37 Zoll große Monitor mit Curved Display hat eine QHD-Auflösung mit 3.840 x 1.600 Pixeln und 21:9-Format. Die AMD Free Sync-Technologie soll auch bei schnellen Bildfolgen für eine ruckelfreie Darstellung sorgen. Free Sync stimmt die Rendering-Geschwindigkeit der Grafikeinheit und des Monitors aufeinander ab, wodurch Tearing und Ruckeleffekte verringert werden sollen. Die Bildwiederholungsrate gibt Acer mit 75 Hertz an, die Reaktionszeit mit fünf Millisekunden.

Das IPS-Panel bietet einen großen Betrachtungswinkel in der Horizontalen bis 172 Grad und bis 178 Grad in der Vertikalen. Durch die 100-prozentige sRGB-Farb-raumabdeckung eignet sich der Monitor laut Hersteller zudem perfekt für Grafikanwendungen. Zudem bietet der Bildschirm Features, die die Produktivität fördern sollen. »Picture-by-Picture« erlaubt beispielsweise die Verwendung von zwei Eingängen für denselben Monitor, um verschiedene Inhalte nebeneinander auf einem Bildschirm anzeigen zu lassen und um an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten zu können. Darüber hinaus ermöglicht die »Daisy-Chain«-Fähigkeit Multi-Monitor-Set-Ups, die dank des »Zero Frame Designs« des Monitors optisch nahezu übergangslos sein sollen.

Die »Game View«-Technologie lässt Spieler schnell zwischen drei anpassbaren Display-Profilen umschalten, um Einstellungen zu optimieren, ohne das OSD-Menü ansteuern zu müssen. Ein weiteres Feature ist der veränderbare Schwarzwert, damit Gefahren im Dunkeln besser wahrgenommen werden. Das »Ambient Light« beinhaltet verschiedene Farben, deren Effekte wie pulsierendes Licht über das OSD-Menü eingestellt werden können.

In Sachen Schnittstellen bietet der Acer XR382CQK neben HDMI 2.0- und Displayport 1.2-Anschlüssen auch einen vierfachen USB-3.0-Hub sowie einen USB-3.1-Type-C-Anschluss. Dank Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellungen kann der Monitor an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Der Acer XR382CQK ist ab sofort erhältlich. Er soll 1.299 Euro (UVP) kosten.