(Foto: Xerox)

Xerox hat Pete Peterson zum Senior Vice President of Global Channel Strategy ernannt. Der Manager soll sowohl Umsatz als auch Gewinn ankurbeln und Investitionen zielgerichtet über direkte und indirekte Vertriebskanäle leiten. Der Output-Hersteller setzt verstärkt darauf, die Reichweite der eigenen Vertriebskanäle weiter auszubauen. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Bereich der Multibrand-Partner.

Peterson wechselt zu Xerox von Tessco Technologies, wo er die Vertriebsorganisation verantwortete. Zuvor war er Vice President of Global Channels bei Brocade, einem führenden Storage-Networking-Unternehmen. Zudem bringt er 20 Jahre Erfahrung in verantwortlichen Sales- und Marketing-Funktionen bei Tech Data mit, einer der weltweit größten Distributoren von IT-Produkten, Services und Lösungen.

Peterson verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der Tuskegee University und absolvierte einen Master in Business Administration an der Florida State University.