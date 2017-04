(Foto: Acer)

Acer erweitert sein Portfolio im Bereich Heimkino um den neuen Full HD-Projektor »H6512BD«. Der für Filmfans und Sportenthusiasten konzipierte Beamer strahlt mit 3.400 ANSI Lumen und hat die neueste Version der »Color Boost 3D-Technologie« von Acer verbaut. Diese beruht auf den aktuellen »DLP Brilliant ­Color, Dark Chip« von Texas Instruments. Laut Hersteller sorgt die Technologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildes und für optimale Farben. Damit können 3D-Inhalte ebenso dargestellt werden, wie 2D-Content.

Das »Acer Spectra Boost 6 Segment Farbrad« erweitert den Farbraum um 30 Prozent. Der ­Kontrastwert liegt bei 20.000:1. In Verbindung mit »Dynamic Black« soll ein gleichbleibendes Schwarz erzeugt werden, indem Frame für Frame analysiert und die Lichtstärke dynamisch angepasst wird. Die »Acer Color Save II«-Technologie stellt sicher, dass dunkle Szenen auch langfristig optimal dargestellt werden. Die automatische Trapezkorrektur von Keystone sorgt stets für ein rechtwinkliges Bild. Im Falle einer Deckenmontage dreht der Projektor aufgrund des verbauten Schwerkraft-Sensors das Bild selbstständig um 180 Grad. Die integrierte »Acer Lumi Sense+«-Technologie analysiert dabei das Umgebungslicht und passt Helligkeit und Farbsättigung an die Situation an.

Über den MHL-fähigen HDMI-Anschluss lassen sich optional erhältliche Acer »Wireless Cast« oder »Wireless-Dongles« von Drittanbietern anschließen und Inhalte in Full HD-Auflösung kabellos an den Projektor übertragen. Da der »Acer Hidden Port« im Inneren des Projektors verbaut ist, sollen angeschlossene Sticks unsichtbar im Gehäuse verschwinden. Neben dem HDMI/MHL-Anschluss verfügt der Acer H6512BD über einen HDMI 1.4-, einen VGA- und einen Composite Video Chinch-Anschluss, sowie über einen 3,5 Millimeter Line-in-Eingang. Als Ausgänge sind ein RS323, ein USB A-Anschluss und ein 3,5 Millimeter-Klinkenausgang vorhanden. Das Produkt arbeitet im »Extreme Eco Modus« mit 28 Dezibel besonders leise und energiesparend. Die Lebensdauer der verbauten Lampe soll bei bis zu 10.000 Betriebsstunden liegen.

Der Acer H6512BD ist ab sofort bei Also, Api, Ingram Micro, Siewert & Kau, Systeam sowie Tech Data erhältlich. Er soll 649 Euro (UVP) kosten.