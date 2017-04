(Foto: Also)

Broadliner Also hat den neuen Online Print-Marktplatz »WePrintSmarter« in Deutschland eingeführt. Der Distributor will Resellern damit Mehrwertdienste bieten, damit sie ihr Druckgeschäft ausbauen können. Die erste Dienstleistung, die über das neue Portal angeboten wird, ist »SmartSupplies«, ein vollautomatisierter Service zur Nachbestellung von Drucker-Verbrauchsmaterial. Die End-to-End-Lösung funktioniert laut Also mit Tonern und Druckerpatronen aller Marken und bietet Resellern einen kontinuierlichen Supply-Fluss, ohne dass die Kunden die benötigten Bestellungen manuell im Webshop des Resellers aufgeben oder die jeweiligen Artikelnummern kennen müssen.

»Die innovativen WePrintSmarter-Dienstleistungen sind modular aufgebaut und helfen immer mehr Resellern und Anbietern, das Management des Druckbedarfs ihrer Kunden zu optimieren«, erklärt Sylke Rohbrecht, Geschäftsführerin Supply bei Also Deutschland.

Die Anmeldung für den neuen Dienst ist kostenlos, nach der Registrierung können Kunden auf das Portal zugreifen und haben laut Also alle im Netzwerk befindlichen Drucker im Blick. In der Detailansicht werden für jeden Drucker die verbleibende Nutzungsdauer von Tonern und Druckerpatronen angezeigt.

Zudem können Reseller und ihre Kunden die Drucker so konfigurieren, dass Verbrauchsmaterialien automatisch nachbestellt werden. Also verschickt die benötigten Supplies bei Bedarf dann im Namen des Resellers direkt an den Kunden. Der Distributor betont, dass dabei alles ohne Verträge funktioniert, sondern die Bezahlung nach dem »Pay as you go«-Prinzip abgewickelt wird.