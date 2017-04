Ivonne Schlottmann von Also MPS (Foto: Also)

Ab sofort führt die Also MPS GmbH die gesamte Produktpalette inklusive der multifunktionalen A3-Kopiersysteme von Samsung und bietet dazu die passenden Managed Print Service-Konzepte an. »Mit dieser Portfolio-Erweiterung ermöglichen wir allen Also-Partnern Resellern den Zugriff auf die volle Bandbreite der marktführenden A4- und A3-Geräte - ganz ohne eigene Zertifizierungen«, erklärt Ivonne Schlottmann, Leiterin der MPS-Einheit und führt weiter aus: »Durch unsere strategische Partnerschaft mit Samsung und HP Inc. sind wir hervorragend aufgestellt. Mit passgenauen MPS-Konzepten können wir auch die komplexesten Herausforderungen lösen. Unsere MPS-Angebote berücksichtigen die gesamte Drucker- und Kopiererflotte des Endkunden. Sie beschränken sich nicht auf A4 Geräte, die frei in der Distribution verfügbar sind.«

Norbert Höpfner, Head of Printing Solutions bei Samsung Electronics, erklärt dazu: »Mit dem Android-basierten Bedienkonzept ihrer Smart UX Center bieten unsere multifunktionalen A4- und A3-Kopiersysteme der MultiXpress-Serien einen ganz besonderen Kundennutzen: Professionelle Lösungen zum In- und Outputmanagement sowie eine Vielzahl von Apps und Widgets eröffnen beste Voraussetzungen für ein allumfassendes Dokumenten- und Informationshandling in Unternehmen aller Größen. Dabei ist die Bedienung der Systeme so einfach, wie es Anwender von ihrem Smartphone oder Tablet her gewohnt sind. Dies war der letzte Baustein, den Also MPS benötigte, um nun auf nahezu jede MPS-Herausforderung reagieren zu können.«

Also MPS präsentiert sich mit den Herstellerpartnern Samsung und HP auch auf der Also Channel Trends + Visions am Freitag, 7. April, in der Jahrhunderthalle Bochum.