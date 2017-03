(Foto: CRN)

Bei der dritten Ausgabe des CRN-Clubs auf der CeBIT begrüßte das Moderatoren-Duo Lars Bube und Elisa Loy die drei Produktmanager Dennis Pätz von Z-Wave, Gerd Jaworski von Intos und Christopher Bückmann von Benq bei sich auf der Bühne:

Von Z-Wave gab es eine All-in-One Kamera zu bestaunen und gewinnen. Das Sicherheitssystem für zu Hause ist mit Bewegungsmelder, Geräuschpegelmesser, Licht- und Temperatursensor ausgestattet. Die Alarmanlage lässt sich dabei bequem über eine App von überall aus steuern. Die Fisheye-Kamera ist mit zwei Megapixeln ausgestattet und zeichnet dank Infrarot auch nachts auf. Selbst wenn, ein Einbrecher trotz Sirene, die mit 105 Dezibel Lautstärke, die Kamera mitnehmen sollte ist das aufgezeichnete Video in der Cloud gespeichert. Auch bei Stromverlust hat die Alarmanlage weitere vier Stunden Laufzeit.

Intos verloste seinen Pure I Lotus-Bluetooth-Kopfhörer von Inline. CRN-Redaktuerin Elisa Loy konnte den Lotus-Effekt des Headsets testen: Beim Tragen hörte sie nichts mehr von ihrere Umgebung. Das Produkt ist für den mobilen Einsatz entwickelt, vor allem für den Gebrauch im Flugzeug. Zusätzlich zum normalen Klinkenkabel, gab es zusätzlich einen Adapter für Flieger aller Art sowie ein Aufladekabel. Der Bluetooth-Kopfhörer lässt sich nach Angaben von Produktmanager Gerd Jaworski bis zu zehn Stunden Musik hören.

Christopher Bückmann von Benq brachte einen QHD-Monitor aus der Monitor for Designers-Reihe mit. Wie der Name vermuten lässt, richtet sich der Monitor an Personen, die tagtäglich mit dem Gerät arbeiten und ihren Workflow optimieren wollen. Das 32 Zoll-Display lässt sich neigen, drehen, in der Höhe verstellen und hat eine Pivot-Funktion. Dank Haltegriff lässt sich der Monitor auch leicht transportieren. Zudem finden sich unter anderem Anschlüsse für HDMI, Display Port und ein SD-Kartenlesegerät.

Als Trostpreis gab es zudem zwei unsichtbare Smartphone-Schutzhüllen von 3MK zu gewinnen. Den CRN-Club sehen Sie hier: