Artec Leo: Kontrastreiche Scans auch bei Dunkelheit (Foto: Artec)

Artec 3D, Entwickler und Hersteller professioneller 3D-Hard- und Software, bringt das Scanner-Modell »Artec Leo« auf den Markt. Mit einer Rekonstruktionsrate von bis zu 80 Einzelbildern pro Sekunde (FPS) spricht der Hersteller von »einem der schnellsten und intelligentesten 3D-Handscanner der Welt«. Aufbauend auf der im vergangenen Jahr eingeführten KI-basierten Autopilot-Funktion der 3D-Scansoftware Artec Studio 11, die 3D-Rohdaten automatisch in qualitativ hochwertige 3D-Modelle umwandelt, kann Artec Leo 3D-Daten selbstständig auswählen und verarbeiten – ohne Anschluss an ein Tablet oder einen Computer. Auf dem integrierten Multitouch-Bildschirm mit Half-HD-Auflösung kann der Nutzer in Echtzeit die Digitalisierung des Objekts und seine Umwandlung in ein farbiges 3D-Modell mitverfolgen.

Der Scanner verfügt außerdem über ein Trägheitsnavigationssystem (Beschleunigungssensor, Gyroskop und Kompass) mit neun DoF (Degrees of Freedom = Freiheitsgrade), das präzise Informationen zu Position und Umgebung liefert. Auf diese Weise kann das Gerät den Unterschied zwischen dem gescannten Objekt, der Oberfläche, auf dem es liegt, und der Wand dahinter erkennen. Unerwünschte Daten werden automatisch gelöscht. Zusätzlich ist es mit einem hochentwickelten, proprietären optischen System ausgestattet, das 3D-Kamera und Farbkamera in sich vereint. Dank der VCSEL-Lichtquelle lässt sich zudem eine qualitativ hochwertige Geometrie erzielen. So könnten auch im Freien und bei hellem Licht, das für 3D-Scans normalerweise ungünstig ist, Objekte erfasst werden. Der Hersteller hat ein eigenes Blitzlichtsystem entwickelt, das den Lichtverhältnissen angepasst werden kann und dadurch zu besseren 3D-Aufnahmen führen soll. Der Nutzer könne so auch kontrastreiche 3D-Scans durchführen und heikle Objekte wie etwa schwarze Gegenstände oder Objekte mit glänzenden Bereichen leichter aufnehmen.