(Foto: Fotolia/Gandini)

Also setzt seine Veranstaltungsreihe »Update Now« Ende März fort: Im Rahmen der Veranstaltung vermitteln Also und Herstellerpartner Samsung Informationen über das Thema Digital Signage und die Smart Signage Displays von Samsung. Die von Samsung- und Also-Mitarbeitern gemeinsam gestaltete Schulung wird in zwei Varianten angeboten: Update Now vermittelt grundsätzliche Informationen zum Themenkomplex, während der Kurs »Update Now professional« sich an Fortgeschrittene richtet, denen die Grundlagen von Digital Signage bereits bekannt sind. Anhand von konkreten praktischen Beispielen werden dort die Möglichkeiten des Samsung Content Management Systems »MagicInfo« aufgezeigt. Interessierte Fachhandelspartner können sich unter www.also.de/updatenow für die Teilnahme an der Schulung am Wunschort registrieren. Fragen zur Veranstaltungsreihe beantwortet Robin Gillhaus, Focus Sales Manager Samsung Smart Signage Displays, unterder Telefonnummer 02921 99-2746.

Termine:

Hamburg

28.03.2017 Update Now

29.03.2017 Update Now professional

Unterföhring / München

26.04.2017 Update Now

27.04.2017 Update Now professional

Köln

09.05.2017 Update Now

10.05.2017 Update Now professional

Teilnahme: kostenfrei

Anmeldung und weitere Information: www.also.de/updatenow