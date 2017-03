(Foto: Fotolia/ duncanandison)

Knickbare oder faltbare Smartphones sind keine Zukunftsmusik mehr. Mit dem »Galaxy X« plant Samsung bereits ein flexibles Produkt auf den Markt zu bringen. Ebenso plane Apple sein iPhone 8 mit einem einrollbaren Display zu versehen.

Das dem US- Handelsministerium unterstellte US Patent and Trademark Office (USPTO) hat jetzt Apples US-Patentantrag »20170060183« veröffentlicht. Wie dem Patentantrag zu entnehmen ist, forscht das Unternehmen seit einiger Zeit an flexiblen Bildschirmen und entsprechenden Produkten: Im August 2015 reichte Apple bereits die Beschreibung für »elektronische Geräte mit einholbaren Displays« ein. Die Idee: Das Display soll sich aufrollen und in den Seitenteilen eines Smartphones oder Tablets einzie­hen lassen; ähnlich einem Rollladen, der hochgezogen wird. Beide Seitenteile lassen sich dann zusammenführen und durch Magnete zusammenhalten. Die Technik steckt dabei in den Außenstäben: Dort befindet sich die Elektronik des eigentlichen Gerätes, wie beispielsweise Kameras, Mikrofone und Lautsprecher. Sogar integrierte Staubbürsten hat das Unternehmen vorgesehen, die das flexible Display von Staub befreien und damit Beschädigungen verhindern sollen.

Konkurrent Samsung dagegen scheint sich ebenfalls schon länger mit rollbaren OLED-Displays zu beschäftigen. Fünf verschiedene Patentanträge hat das Unternehmen seit 2012 eingereicht. Eines davon sah beispielsweise eine Metallrolle vor. Daraus soll ein flexibles Display ausgerollt werden, in etwa

vergleichbar mit dem Rollfilm in einer Fotokamera. Die Konzepte von Samsung lassen sich aber nicht nur allein auf Smartphones anwenden. Denkbar wäre auch die Integration in Fernseher, Monitore oder an­dere technische Geräte. Neben den Utility-Patenten sicherte sich Samsung zudem Design-Patente.