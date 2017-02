(Foto: LG)

Monitor für Gaming-Fans und Kreative

(el) Mit dem »32UD99« bringt LG High Dynamic Range (HDR) auf den Schreibtisch. Der Monitor im 21:9-Format verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln in 4K-UHD. Der HDR10-Standard ermöglicht eine verbesserte Helligkeit sowie einen breiteren Farbraum. Laut Hersteller lässt sich das Produkt deshalb sowohl für Spiele als auch zur Bild- sowie Videobearbeitung verwenden. In den Monitor ist ein IPS-Panel verbaut, welches 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums erreicht. Der Rahmen um das Display ist sehr schmal gebaut, sodass ein fast randloser Effekt entsteht. Durch das nahezu rahmenlose Design lassen sich laut Hersteller auch zwei oder mehrere Monitore nebeneinander verwenden. Der 32UD99 verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Dazu gehören HDMI, Displayport sowie ein USB-Type-C-Anschluss. Zwei fünf Watt-Lautsprecher sind in den Monitor integriert.