(Foto: Oblong)

Auf einem Monitor ist ein Würfel abgebildet. Der Nutzer Tony Stark alias Iron Man nimmt diesen wie ein Zauberer aus den Bildschirm und arbeitet mit dem virtualisierten 3D Modell des Würfels durch einfache Gesten-, Hand- und Armbewegungen wo immer er möchte. Informationen zu visualisieren und aus dem Computer herausziehen – mittlerweile gibt es Technologien, die aus Visionen, wie in »Iron Man« oder Steven Spielbergs »Minority Report«, Realität werden lassen. Oblong Industries hat solche Lösungen für die Geschäftswelt entwickelt.

Wissenschaftlicher Kopf und Gründer des amerikanischen Unternehmens ist John Underkoffler. Er hat Oblong 2006 gegründet. Sein Ziel: Neue Computer-Interfaces zu entwickeln, die das Arbeiten vereinfachen. Dabei sind für Underkoffler drei Zukunfts-trends entscheidend: Günstiger werdende Anzeigensysteme, die Entwicklung der AV/IT-Geräte selbst sowie Big Data. Gerade die stetig wachsende Zahl an Daten, auf die wir zugreifen können und müssen, lassen uns schneller Entscheidungen treffen. Oblong entwickelt neue Technologien, die diese Trends berücksichtigen. Technologischer Kern ist »g-speak«. Das ist eine Plattform, mit der Anwendungen geschaffen werden, die geräteunabhängig auf vielen Bildschirmen gleichzeitig und in Echtzeit angezeigt werden können.

»Wenn viele Informationen, wie bei Big Data, auf mich einprasseln, dann muss ich visualisieren können. Viele Personen kommen mit einem Monitor nicht mehr aus. Im Idealfall haben sie vier. Und im Konferenzraum arbeiten wir dann nur mit einem? Das kann nicht sein«, erklärt Thomas Spiegl, Regional Sales Director DACH bei Oblong. Das Unternehmen Accenture beispielsweise nutzt die Technologie von Oblong bereits. Dort werden Informationen und Zahlen so zusammengefasst, dass schnell auf eine Marktentwicklung reagiert werden kann. Aber auch Modedesigner können durch die Technologie zum Beispiel auf mehrere hundert Skizzen und Ideen zugreifen und daraus schnell eine Werbekampagne zusammenstellen.