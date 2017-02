(Foto: AOC)

AOC erweitert mit dem neuen » AG352UCG« seine Agon-Gaming-Monitore. Der 35-Zoll Monitor verfügt über ein VA-Panel im 21:9-Format und bietet Spielern weites Sichtfeld bei einer Ultra Wide-QHD-Auflösung mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Letzterer Effekt wird vom Curved-Display und dem extrakleinen Krümmungsradius von 2.000 Millimetern zusätzlich verstärkt. Der konkav nach innen geschwungene Bildschirm soll die vom Anwender wahrgenommene Tiefenschärfe verbessern, der kleine Radius unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

Zusätzlich zur 100-Hertz-Bildwiederholrate synchronisiert das in den Monitor integrierte Nvidia G-Sync-Modul das Display mit den Bildwiederholraten der GPU kompatibler Nvidia-Grafikkarten. Störendes Screen Tearing soll dadurch laut Hersteller vollständig eliminiert werden, und displayverursachtes Bildruckeln und Input-Lag sollen auf ein Minimum reduziert werden. Die Nvidia-Ultra-Low-Motion-Blur-Technologie (ULMB) erlaubt es Spielern außerdem, Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte zu reduzieren.

Der Agon AG352UCG punktet zudem mit weiteren Features, die an die individuellen Bedürfnisse der Spieler angepasst werden können: Die Option AOC Shadow Control beispielsweises soll sehr dunkle Bildbereiche aufhellen und sehr helle Bereiche abdunkeln, ohne den Rest des Bilds zu beeinträchtigen. Ebenso ist das Display mit Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung mit einem Gleichstrom-System steuert und Bildschirmflackern reduziert. Der Low-Blue-Light-Modus vermindert die potentiell schädlichen blauen Lichtanteile.

Desweitern verfügt der Agon über einen ergonomisch verstellbaren Standfuß. Sie erlaubt Einstellungen in Höhe, Neigung und Drehung. Dank Tragegriff ist der Gaming-Monitor einfach zu transportieren. Die LED-Leuchtelemente an der Rück- und Unterseite des Displays können wahlweise in den Farben rot, grün oder blau sowie in der Helligkeit eingestellt werden.

Der AOC AGON AG352UCG ist voraussichtlich ab März 2017 erhältlich. Die UVP beträgt 899 Euro.