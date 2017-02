(Foto: Toshiba)

CRN: Toshiba ist im Display-Geschäft in Deutschland hauptsächlich im B2B-Bereich tätig. Wie sind Sie in diesem Bereich aufgestellt?

Ole Jacobs: Wir waren im Jahr 2016 über alle Kernbereiche hinweg sehr erfolgreich und konnten unsere Marktpräsenz noch einmal maßgeblich ausbauen. Dieser Erfolg spiegelt sich in einem Umsatzwachstum von 80 Prozent wider. Einen maßgeblichen Teil zum Erfolg trägt unser umfangreiches Portfolio an Hard- und Softwarelösungen bei. So haben wir gerade auf der ISE unter Federführung des englischen R&D Zentrums innovative neue B2B Display-Produkte für die erste Jahreshälfte vorgestellt: das 16/7-Display »TD-E3« in fünf unterschiedlichen Größen, eine Reihe an Produkten für den Hospitality-Bereich sowie interaktive Touch-Overlays.

CRN: Welche Segmente sind dabei besonders erfolgreich?

Jacobs: Der Erfolg im Display-Geschäft zeigte sich im letzten Jahr am deutlichsten in den Segmenten Retail, Corporate und Hospitality. Eine Schlüsselfunktion für die positive Marktentwicklung spielen dabei seit jeher unsere Partner. Inzwischen konnten wir 270 Unternehmen als Partner für uns gewinnen – ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem spielten der Fokus auf neue Partnerschaften und auf den Kunden fokussierte Produkte eine wichtige Rolle für unser Umsatzwachstum im letzten Jahr.

Neue Partnerschaft bei DS und Software

CRN: Welche Ziele verfolgt Toshiba im Jahr 2017 im Display-Markt in Deutschland?

Jacobs: Seit wir auf dem europäischen Markt für Business-Displays aktiv sind, haben wir jedes Jahr ein konsistentes Wachstum erzielt. Unser Ziel ist es, im Jahr 2017 an den Erfolg des vergangenen Jahres anzuknüpfen und ein Umsatzwachstum von weiteren 50 Prozent zu erreichen, Wir setzen dafür weiterhin auf unsere Innovationskraft, auf die Bandbreite unseres Produktportfolios und auf die Unterstützung unseres wachsenden Partnernetzwerks. Hier möchten wir dieses Jahr zusätzliche Partnerschaften in den Bereichen Digital Signage und Software forcieren.

CRN: Wie sollen neue Partner gewonnen werden beziehungsweise wie soll das Partnernetzwerk in Deutschland ausgebaut werden?

Jacobs: Der Ausbau unseres Partnernetzwerks basiert auf unserem Bestreben, den Partnern mit einer umfangreichen Produktpalette und der Kombination aus Hardware und Software Lösungen aus einer Hand zu bieten sowie einen schnellen und flexiblen Service, stabilen Preise und eine intensive Partnerbetreuung. Hier spielt der Digital Signage Markt eine wichtige Rolle, der nach wie vor ein starkes Wachstum in der DACH-Region verzeichnet, das auch weiterhin anhalten wird. Hier sehen wir ein großes Umsatzpotenzial und bieten bestehenden wie auch neuen Partnern mit unserem innovativen Digital Signage Portfolio die passenden Lösungen an.

CRN: Wie sieht der Vertrieb in Deutschland aus?

Jacobs: Toshiba hat einerseits ein zentrales europäisches Vertriebsteam und andererseits ein dediziertes deutsches Vertriebsteam, das seinen Sitz auch in Deutschland hat.