02.02.2017 :

Digital Signage-Anwendungen begegnen uns in allen Lebensbereichen – beim Bäcker, an öffentlichen Plätzen oder in Bahnhöfen. Der Markt boomt und die Technologie rund um Digital Signage wird dabei immer intelligenter, komplexer und vernetzter. Doch bei allen Vorteilen müssen Fachhändler auch auf Fallstricke achten. mehr