(Foto: Concept International)

Concept International konnte Michael Hoppe für das Digital Signage-Geschäft gewinnen. Mit seinen Kontakte, Kompetenzen und Fähigkeiten aus über 30 Jahren Marketing- und Vertriebserfahrung in der IT-Branche, soll Hoppe den wachsenden Digital Signage-Geschäftsbereich für Concept International konzeptionell weiterentwickeln. Zudem wird er sich um die Geschäftsentwicklung von »Modinice« kümmern, einem Design-PC-Hersteller, dessen Gründer und Geschäftsführer Mike Finckh ist.

Hoppe arbeitete in verschiedenen Positionen im In- und Ausland. Seit über 15 Jahren realisiert er für Kunden wie zum Beispiel Ingram Micro, Projekte im Digital Signage-Bereich. Die Expertise von Michael Hoppe liegt in den Bereichen Innovationsstrategie, Zukunftsmärkte sowie Vertriebs- und Marketingstrukturgestaltung.

»Ich bin überzeugt, dass Michael Hoppe nicht nur unsere Digital Signage-Produktsparte erfolgreich weiterentwickeln wird, sondern auch spannende Impulse für die Zukunft von Modinice einbringen wird,« erklärt sich Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International.