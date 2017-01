(Foto: Fotolia/ sdecoret)

Digitalisierung ist mittlerweile kein Fremdwort mehr. Jedes Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, will es auf dem Markt bestehen. Doch auch wenn die technologischen Mittel immer besser werden, sind etliche Firmen immer noch in alten Organisations- und IT-Strukturen gefangen. Allmählich wachen aber die Spätzünder auf, denn 83 Prozent der Unternehmen planen in diesem Jahr in die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu investieren. Jedes zweite Unternehmen will sogar mehr ausgeben als 2016. Nur 2,1 Prozent der Befragten messen der Digitalisierung von Geschäftsprozessen eine sehr niedrige strategische Relevanz bei. Das geht aus einer Kurzumfrage des Freiburger Softwareherstellers United Planet hervor. Dafür wurden 189 IT-Verantwortliche deutscher Unternehmen befragt. Der Schwerpunkt lag bei größeren mittelständischen Betrieben.